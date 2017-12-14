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Мурманская область. Арктика14.12.17 17:19

В Мурманской области почти 100-процентное покрытие потребности граждан в социальном обслуживании

Сегодня состоялось заседание коллегии Министерства социального развития Мурманской области. С докладом «О результатах деятельности Министерства социального развития Мурманской области в рамках реализации Плана мероприятий («дорожная карта») «Повышение эффективности и качества услуг в сфере социального обслуживания населения Мурманской области в 2017 году» и основных задачах на 2018 год» выступил министр социального развития Мурманской области Сергей Мякишев.

Ключевым показателем, характеризующим эффективность работы всей отрасли, как отметил министр, является 100-процентное покрытие потребности граждан в социальном обслуживании. Из 13,1 тысячи человек, обратившихся за получением социальных услуг во всех формах социального обслуживания, получили услуги 13,08 тысячи человек, в том числе в стационарных условиях – 1,9 тысячи человек.

Благодаря развитию стационарозамещающих технологий и привлечению негосударственного сектора полностью удовлетворена потребность граждан в социальном обслуживании на дому, полустационарной форме социального обслуживания и в домах-интернатах общего типа.

В регионе активно развивается практика применения конкурентных механизмов оказания социальных услуг, используются разнообразные технологии передачи услуг на исполнение негосударственными поставщиками, внедрены механизмы проектного управления.

Один из способов участия в оказании социальных услуг за счет бюджетного финансирования – это вхождение в региональный реестр поставщиков социальных услуг, который ведет Министерство социального развития Мурманской области. Сегодня в реестре из 36 поставщиков 13 – это негосударственные организации и индивидуальные предприниматели (36%). При этом интерес частного сектора к социальной сфере устойчиво растет. Еще в 2015 году региональный реестр насчитывал всего три негосударственных поставщика.

Особое внимание было уделено выполнению плановых показателей по заработной плате. Прогнозное значение среднемесячного дохода от трудовой деятельности на 2017 год, согласно оценке, произведенной Министерством экономического развития Мурманской области, составляет 46600 рублей.

По данным ведомственного мониторинга, среднемесячная заработная плата социальных работников за 11 месяцев 2017 года составила 37420,35 рублей. (областные учреждения). Соотношение средней заработной платы социальных работников и прогнозного значения среднемесячного дохода от трудовой деятельности составило 80,3%, отклонение от целевого показателя +0,3% (целевой показатель в «дорожной карте» установлен на уровне 80%).

Рост средней заработной платы социальных работников учреждений социального обслуживания по сравнению с 2016 годом составил 14,7%. Для достижения плановых значений по заработной плате социальных работников министерством проводится ряд мер. Предусмотрена персональная ответственность руководителей подведомственных учреждений за выполнение индикативных показателей. Обеспечена дифференциация оплаты труда основного и прочего персонала, оптимизация расходов на административно-управленческий и вспомогательный персонал с учетом предельной доли расходов на оплату их труда в фонде оплаты труда учреждения – не более 40 процентов. Вопрос оплаты труда социальных работников находится на постоянном контроле министерства.

С докладом «О ходе реализации положений Конвенции о правах инвалидов в части доступности объектов и услуг учреждений, подведомственных Министерству социального развития Мурманской области» на коллегии выступил начальник управления социальной защиты, опеки и попечительства Игорь Шипилов.

В настоящее время в учреждениях социальной защиты, подведомственных Министерству социального развития Мурманской области, проводится работа по оборудованию объектов учреждений для инвалидов и других маломобильных групп населения. По сведениям руководителей учреждений, 58 объектов являются доступными, 11 объектов – недоступными для инвалидов.

Обязательность исполнения федерального и регионального законодательства в сфере социальной защиты инвалидов, а также начало с 1 января 2018 года государственного регионального контроля в сфере доступной среды требуют от министерства достижения результатов в работе учреждений социальной защиты по формированию доступной среды для инвалидов на объектах социальной инфраструктуры.

На коллегии определены основные задачи на 2018 год.

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