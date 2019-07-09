В Мурманской области почти каждое четвёртое домохозяйство не удовлетворено работой поликлиник

В рамках системы федеральных статистических наблюдений по социально-демографическим проблемам в июле 2019 года в Мурманской области будет организовано выборочное наблюдение качества и доступности услуг в сферах образования, здравоохранения и социального обслуживания, содействия занятости населения. Наблюдение основано на опросе представителей различных групп и слоёв населения, проживающих во всех субъектах Российской Федерации, и проводится, начиная с 2015 года, один раз в два года.

Как сообщает Мурманскстат, полученные в ходе наблюдения сведения необходимы для разработки и оценки эффективности мер по реализации Концепции демографической политики Российской Федерации на период до 2025 года, государственных программ, направленных на обеспечение доступности и получения качественных услуг в социальной сфере для всех категорий населения.

По итогам последнего наблюдения, прошедшего в 2017 году, по мнению родителей, большинство детей полностью или скорее удовлетворены работой общеобразовательной организации в целом (в нашем регионе таких почти 85 процентов, в целом по России – 87 процентов). При этом по сравнению с итогами обследования, прошедшего в 2015 году, доля таких детей в Мурманской области снизилась, а совершенно неудовлетворённых – возросла и превысила общероссийский уровень. Заметно ухудшилось, по мнению опрошенных, качество проводимой воспитательной работы, организации вне учебных мероприятий, комфорта (чистота в помещениях, исправность мебели, гигиенические удобства). А вот уровень удовлетворённости организацией учебного процесса (наполняемость класса, обеспеченность учебными пособиями, разнообразие и качество оборудования для обучения), медицинским контролем и медицинской помощью в общеобразовательных организациях, условиями пребывания для обучающихся с ограниченными возможностями, безопасностью пребывания в здании, по оценке родителей, возрос. Чуть больше половины от общего числа обучавшихся детей были полностью удовлетворены качеством питания в общеобразовательных организациях (на уровне 2015 года).

Из общего числа респондентов в возрасте 16 лет и старше, занимавшихся поиском работы, только каждый пятый указал, что обращался в государственную службу занятости населения, что значительно ниже, чем в 2015 году. Среди не обратившихся свыше трети ответили, что центр занятости населения ничем не может им помочь в поисках работы. Почти каждый третий считал, что может найти работу без посредников.

В Мурманской области по итогам за 2017 год (как и за 2015 год) оценка работы поликлиник, к которым прикреплены члены домашнего хозяйства, была значительно хуже, чем в среднем по России. Почти каждое четвёртое домохозяйство не удовлетворено работой поликлиник (в целом по стране – 11 процентов), их них 79 процентов – из-за длительности ожидания в очередях, 64 процента – работой врачей-специалистов, 40 процентов – отсутствием необходимого оборудования и/или лекарственных препаратов, 31 процент – условиями для ожидания приёма врача. В регионе, как и по стране в целом, увеличилась доля респондентов, не посещавщих поликлинику. Вместе с тем 73 процента опрошенных домохозяйств, в которых были случаи госпитализации их членов, указали, что с трудностями при оформлении на стационарное лечение практически не столкнулись (в 2015 году – 89 процентов). В основном госпитализированные в стационары пациенты остались удовлетворёнными профессионализмом и отношением врачей. По субъективной оценке домашних хозяйств, в целом положительные сдвиги имели место в работе диагностических служб в поликлинике. Доля респондентов, полностью удовлетворённых их работой, составила 41 процент против 31 процента в 2015 году. Из общего числа респондентов, получивших консультацию у врача-специалиста на платной основе (за счёт собственных средств), 36 процентов считали, что такие услуги более качественные и надёжные, 26 процентов ответили, что не было специалистов в государственных медицинских организациях, расположенных поблизости, 25 процентов не имели возможности получить бесплатную услугу из-за нехватки времени, больших очередей, необходимости предварительной записи.

В текущем году в целом по России будет опрошено 48 тысяч домашних хозяйств, которые участвуют в выборочном обследовании бюджетов домашних хозяйств и регистрируют информацию о своих расходах. В Мурманской области интервьюеры методом обхода жилых помещений и заполнения анкеты опросят 440 домохозяйств, 120 из которых расположены в областном центре. Интервьюеры в обязательном порядке должны предъявить удостоверение Федеральной службы государственной статистики, действительное при наличии паспорта. В случае каких-либо сомнений респонденты смогут воспользоваться номерами телефонов Мурманскстата для получения дополнительной информации о статнаблюдении: +7 (8152) 688-590, 688-593, 688-608, +7-911-310-46-66.