В Мурманской области почтили память экипажа атомного подводного ракетного крейсера «Курск»

Сегодня, в годовщину гибели атомного подводного ракетного крейсера «Курск», в Мурманской области прошли митинги памяти членов экипажа подлодки. В траурном митинге в ЗАТО Видяево, откуда «Курск» ушёл в свой последний поход, принял участие глава региона Андрей Чибис. Врио губернатора отметил, что трагические дни августа 2000 года вся страна помнит и сегодня.

«Пример героической стойкости моряков-подводников навсегда останется в нашей памяти», – сказал Андрей Чибис.

В памятных мероприятиях приняли участие спикер регионального парламента Сергей Дубовой, Первый вице-спикер Владимир Мищенко и председатель профильного комитета Думы Михаил Ильиных. В выступлениях прозвучало, что экипаж «Курска» вспоминают во многих уголках нашей страны – Петербурге и Калининграде, Курске, Москве, Новороссийске и Севастополе.

– Отдавая почести павшим морякам-подводникам мы, безусловно, вспоминаем тех, кто отдал свою жизнь, защищая Отчизну, не только на «Курске». Мы вспоминаем всех подводников, погибших в мирное время. Они до конца выполнили свой долг перед страной и навсегда останутся в памяти своих родных и близких, друзей и сослуживцев, – сказал Сергей Дубовой на траурном митинге в ЗАТО Видяево.

В ЗАТО Александровск памятные мероприятия прошли в городе воинской славы Полярном у мемориала морякам, погибшим на подводной лодке К-19.

– Каждый год мы приходим к мемориалам подводникам, понимая, что пока мы помним своих героев – они живут в наших сердцах. А память о той трагедии нужна и тем, кто сейчас выполняет боевые задачи в море, чтобы моряки знали – их ратный труд, их героические дела на благо Отечества будут оценены по достоинству, - отметил Владимир Мищенко.

В Мурманске митинг, посвященный скорбной дате, прошел у фрагмента ограждения рубки АПРК «Курск». Михаил Ильиных в своём выступлении подчеркнул, что молодое поколение военных моряков должно знать, что служение Отечеству – большая честь и ответственность:

– Каждая трагедия в море напоминание о том, что простых задач по защите рубежей Родины в море нет. Пусть никогда не пополняется скорбный список моряков, погибших в мирное время, а наши корабли всегда возвращаются к родным берегам!

А в Мурманске глава муниципального образования город Мурманск Тамара Прямикова приняла участие в митинге, посвященному 19-й годовщине со дня гибели атомного подводного ракетного крейсера «Курск».

– Время не приглушило память, погибшие моряки явили собой пример верности своему воинскому и профессиональному долгу, – отметила в своем выступлении Тамара Прямикова. – Вечная память героям.

Участники митинга возложили цветы и венки к мемориалу подводникам, погибшим в океане, торжественным маршем прошли парадные расчёты, отдавая дань памяти погибшим морякам.

Напомним, АПРК «Курск» затонул в Баренцевом море в результате катастрофы, произошедшей 12 августа 2000 года. Все 118 членов экипажа, находившиеся на борту, погибли. По количеству погибших авария стала второй в послевоенной истории отечественного подводного флота.