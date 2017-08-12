В Мурманской области почтили память экипажа атомной подводной лодки «Курск»

Сегодня в Мурманске возле памятника морякам-подводникам, погибшим в мирное время, состоялся митинг, посвященный памяти трагической гибели экипажа атомного подводного ракетного крейсера «Курск». В митинге приняла участие губернатор Марина Ковтун.

Открывая митинг, глава региона вспоминала о тех чувствах, которые тогда, 17 лет назад, как один человек, переживала вся наша страна. Незатихающая боль каждый год 12 августа стучится в сердце, ворошит память, заставляет вновь пережить страх и надежду, веру и отчаяние.

«В этом страшном общем горе нет и не может быть никакого утешения. И лишь одно помогает нам справиться с бедой. Во все времена наградой за подвиг было и остаётся бессмертие. На том стоит воинская доблесть. Экипаж «Курска» навсегда остался на боевом дежурстве, охраняя покой родных берегов. Мы свято верим: герои-подводники живы, пока жива наша память о них», - подчеркнула Марина Ковтун.

Руководители Мурманской области и города-героя Мурманска, представители духовенства, ветеранских общественных организаций возложили венки и цветы к ограждению рубки подводного атомохода «Курск».

Памятный митинг состоялся также в ЗАТО Видяево, откуда в 2000 году «Курск» ушел в свой последний поход. В памятных мероприятиях приняли участие заместитель губернатора Анатолий Векшин, председатель областной думы Сергей Дубовой, главный федеральный инспектор по Мурманской области Алексей Маяков.

– Сегодня экипаж «Курска» вспоминают во многих уголках нашей страны. Их считают своими земляками петербуржцы, жители Курска, Севастополя, Калининграда и других регионов. Но и Видяево, место, где они служили, был родным для членов экипажа. И мы всегда будем считать их своими, родными, – отметил Сергей Дубовой в своем выступлении у мемориала «Подводникам, погибшим в океане».