В Мурманской области почтили память защитников Заполярья, погибших на Титовском рубеже

У памятника защитникам Титовского рубежа обороны 22 июня прошёл митинг памяти, в котором приняли участие представители исполнительной и законодательной власти, муниципальных образований, ветеранских организаций и военно-патриотических объединений.

От имени Мурманской областной Думы участвовал депутат Михаил Ильиных.

- В этом месте наши защитники приняли на себя первый удар врага, - подчеркнул парламентарий. - Эта земля священна для жителей Мурманской области. Каждая ее пядь полита кровью советских воинов, которые отдавали свои жизни за свободу и мирное небо над нашими головами. Мы до сих пор не знаем всех имен павших воинов. Но уверены, что их упорство, вера, храбрость и мужество преградили фашистским дивизиям дорогу на Мурманск.

Михаил Ильиных вместе с другими участниками митинга почтили память погибших возложением цветов и минутой молчания.

В этот же день Михаил Ильиных принял участие в акции «Горсть памяти». Земля с воинского захоронения в Долине Славы в специальном контейнере будет передана для последующего размещения в гильзах артиллерийских снарядов историко-мемориального комплекса Главного храма Вооруженных Сил РФ.