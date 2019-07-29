В Мурманской области подешевели свежая белокочанная капуста, картофель и морковь

Как сообщает Мурманскстат, с 16 по 22 июля текущего года в Мурманской области снижение цен зафиксировано на свежую белокочанную капусту (на 11,0%), картофель (на 2,8), морковь (на 1,8), репчатый лук (на 1,0), свинину, кроме бескостного мяса, и яблоки (на 0,5%).

Подорожали шлифованный рис (на 0,9%), мороженая неразделанная рыба, куриные яйца (на 0,7), говядина, кроме бескостного мяса (на 0,5%). На остальные товары цены не изменились или изменились незначительно.

Напомним, наблюдение за уровнем цен на отдельные виды социально значимых продовольственных товаров первой необходимости осуществляется в рамках еженедельного мониторинга по перечню, утверждённому Росстатом, в городах Мурманске, Апатиты, Североморске.