Мурманская область. Арктика28.11.19 13:24
В Мурманской области подешевели яблоки и белокочанная капуста
В Мурманской области с 19 по 25 ноября текущего года наибольшее снижение цен отмечено на яблоки (на 4,1%), белокочанную капусту (на 2,6), сахарный песок (на 1,1), шлифованный рис (на 0,7), картофель (на 0,5%).
Вместе с тем, как отмечает Мурманскстат, подорожали гречневая крупа ядрица (на 1,7%) и репчатый лук (на 1,6%).
На остальные товары цены не изменились или изменились незначительно.
Напомним, наблюдение за уровнем цен на отдельные виды социально значимых продовольственных товаров первой необходимости осуществляется в рамках еженедельного мониторинга по перечню, утверждённому Росстатом, в городах Мурманске, Апатиты, Североморске.
Комментарии
Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-ФоторепортажПОРА В ПУТЬ - В ДОРОГУ: Ненецкий заповедник - рай для комаров и учёныхВ День рыбака мурманчанам подарили «Нашу рыбу»Мурманск – Североморск: состоялся парад ретроавтомобилей в честь Дня ВМФ и 285-й годовщины Северного флота
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"«Гандвик»: к лету готов!». Документальный фильм 0+«В начале был порт». Документальный фильм (6+)«ArcticWave» - ступень в будущее
-
Последние комментарии
Д.О. Вернер
28.11.19 09:30
В какой ещё капстране стратегия развития рыбной отрасли утверждается Правительством, а сама отрасль принадлежит мировым холдингам?
Анюта
26.11.19 11:51
Здравствуйте! У нас многоквартирных дом, общая канализационная труба, (со всех квартир) проходит у нас под полом. Она подтекает не струёй, но запах и очень мокрая земля в подполье. Позвонив в жкх сказ
Комментарий к новости:Что управляющая компания обязана делать бесплатно?
Юрий
26.11.19 09:50
Евгений! Не передергивайте факты. В своей статье Вы, как раз, большую часть текста посвятили шести перевалочным комплексам, в том числе РПК "Норд" и РПК "ЛК Волга". Перечитайте свою статью. Извините,
Комментарий к новости:ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ НЕДОРАЗУМЕНИЯ В МОРСКОМ ПОРТУ МУРМАНСК
-Скоро в эфире19:00«Международные новости». Информационная программа (12+)19:30Новости. Информационная программа (12+)20:00«Проще говоря». Тематическая программа (12+)
-PRO ДеньгиВ Мурманской области подешевели яблоки и белокочанная капуста-PRO ВалютуПо 13 копеек на доллар и евро-PRO ЭнергетикуЭлектроснабжение Африканды полностью восстановлено-PRO ЖКХПлановые отключения в Мурманске на 29 ноября-PRO Нефть и газСЕВЕРНЫЙ ЛОКОМОТИВ НАБИРАЕТ СКОРОСТЬ-PRO ЗаконыРоссиян будут уведомлять о социальных льготах, на которые они могут претендовать
-Нам интересно Ваше мнение12.11.19: Жителям Дальневосточного федерального округа предлагают вернуть прежний возраст выхода на пенсию: 55 лет для женщин и 60 для мужчин. Как Вы относитесь к этой инициативе Николая Харитонова, депутата Госдумы?Проголосовало: 633 человека