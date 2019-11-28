В Мурманской области подешевели яблоки и белокочанная капуста

В Мурманской области с 19 по 25 ноября текущего года наибольшее снижение цен отмечено на яблоки (на 4,1%), белокочанную капусту (на 2,6), сахарный песок (на 1,1), шлифованный рис (на 0,7), картофель (на 0,5%).

Вместе с тем, как отмечает Мурманскстат, подорожали гречневая крупа ядрица (на 1,7%) и репчатый лук (на 1,6%).

На остальные товары цены не изменились или изменились незначительно.

Напомним, наблюдение за уровнем цен на отдельные виды социально значимых продовольственных товаров первой необходимости осуществляется в рамках еженедельного мониторинга по перечню, утверждённому Росстатом, в городах Мурманске, Апатиты, Североморске.