В Мурманской области подростковая преступность снизилась почти на 47%

Прокуратурой Мурманской области подведены итоги работы органов прокуратуры области по надзору за исполнением законов о несовершеннолетних за 8 месяцев 2017 года. В истекшем периоде прокурорами принимались меры реагирования по фактам нарушений законодательства в сфере отдыха, оздоровления детей, организации трудоустройства подростков. Особое внимание уделялось исполнению законодательства при подготовке образовательных учреждений к новому учебному году.

По результатам работы выявлено 5349 нарушений закона, принесен 621 протест, заявлено 493 иска, объявлено 103 предостережения, внесено 703 представления, к дисциплинарной ответственности привлечено 617 виновных лиц, к административной – 198, направлен 31 материал для решения вопроса об уголовном преследовании, по которым возбуждено 29 уголовных дел. Всего прокурорами принято 2149 актов реагирования.

За анализируемый период по сравнению с 8 месяцами 2016 года подростковая преступность снизилась на 46,86%. Имеет место снижение тяжких и особо тяжких преступлений на 29,73%, групповых – на 25,81%, повторных – на 52,82%, преступлений, совершенных в состоянии алкогольного опьянения – на 54,55%. Количество несовершеннолетних, совершивших преступления, уменьшилось на 39% (с 253 до 154).

Отрицательная динамика подростковой преступности зарегистрирована на территории Кольского района, г.г. Полярные Зори и Оленегорска.

Несмотря на то, что в целом на территории региона прослеживается снижение подростковой преступности, вопросы исполнения законов, направленных на предупреждение безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, не теряют своей актуальности и находятся под пристальным вниманием органов прокуратуры.