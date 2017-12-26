В Мурманской области подведены итоги конкурса «Молодёжное признание»

Традиционно в конце года принято подводить итоги. Итоги деятельности активных представителей молодёжи и организаций в сфере молодежной политики подвел ежегодный конкурс «Награда «Молодёжное признание – 2017». Конкурс проводился в октябре-декабре текущего года с целью поощрения граждан, молодежных и детских общественных объединений, иных организаций и коллективов Мурманской области за вклад в развитие молодежной политики на территории Мурманской области, создание условий для самореализации молодых жителей Мурманской области, за высокие достижения представителей молодежи Мурманской области в различных сферах деятельности.

Экспертная комиссия определила победителей в 8 номинациях: победу в номинации «Достижение года» завоевал военно-патриотический клуб «Вулкан» из города Ковдор; в номинации «Персона года» победу одержала Большакова Ольга, заместитель начальника отдела культуры, спорта и молодежной политики администрации Печенгского района; первое место в номинации «Дебют года» занял спортивный клуб «Живая крепость» из города Ковдора; в номинации «Прорыв года» победил Михеев Сергей, директор молодежного центра «Гармония» города Кандалакши; «Открытием года» стал социальный проект «Испытай себя в Ковдоре»; главной «Инициативой года» назван Межрегиональный фестиваль молодежи «Молодежный движ», который прошел в городе Кандалакша в начале мая; титул «Молодежный вектор» достался отделу молодежного досуга и творчества «Роза ветров», ЗАТО Александровск, а звание «Молодежной организации года» удостоен Совет по реализации государственной молодежной политики при главе муниципального образования г. Полярные Зори. Также с помощью интернет-голосования определен победитель в девятой номинации - «Общественное признание», которая призвана выявить лица и организации, пользующиеся наибольшей общественной поддержкой, и такой организацией стало Муниципальное автономное учреждение молодежной политики «Объединение молодежных центров», город Мурманск.

Подробная информация о победителях конкурса размещена на молодежном портале «Чердак».

Церемония награждения победителей конкурса пройдет в рамках празднования Дня молодежи в 2018 году.