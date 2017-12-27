В Мурманской области подведены итоги конкурса «Молодёжное признание»

Итоги деятельности активных представителей молодежи и организаций в сфере молодёжной политики подведены в рамках ежегодного конкурса «Награда «Молодёжное признание – 2017». Конкурс направлен на поощрение граждан, молодежных и детских общественных объединений, иных организаций и коллективов региона за вклад в развитие молодежной политики на территории области, создание условий для самореализации молодых жителей и за высокие достижения представителей молодежи в различных сферах деятельности.

В восьми номинациях конкурса победителей определила экспертная комиссия.

Так, в номинации «Достижение года» победу завоевал ковдорский военно-патриотический клуб «Вулкан», в номинации «Персона года» победу одержала Ольга Большакова, заместитель начальника отдела культуры, спорта и молодежной политики администрации Печенгского района.

Первое место в номинации «Дебют года» экспертная комиссия присудила спортивному клубу «Живая крепость» из Ковдора, в номинации «Прорыв года» победил Сергей Михеев, директор кандалакшского молодежного центра «Гармония», «Открытием года» стал социальный проект «Испытай себя в Ковдоре».

Главной «Инициативой года» назван межрегиональный фестиваль молодежи «Молодёжный движ», который прошёл в Кандалакше в начале мая.

Титул «Молодежный вектор» присужден отделу молодежного досуга и творчества «Роза ветров» (ЗАТО Александровск), а звание «Молодежной организации года» удостоен Совет по реализации государственной молодежной политики при главе муниципального образования города Полярные Зори.

Интернет-голосование определило победителя в номинации «Общественное признание», им стало мурманское Объединение молодёжных центров.

Церемония награждения победителей конкурса пройдет в рамках празднования Дня молодёжи в 2018 году.