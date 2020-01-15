В Мурманской области подведены итоги конкурса на самое красивое новогоднее окно

Cеверяне получат толстовки #НаСевереЖить за самое красивое окно.

Состязание было объявлено губернатором Андреем Чибисом в первый рабочий день после праздничных выходных. Призыв размещать фотографии под хештегами #окновпраздник и #НаСевереЖить глава региона опубликовал в официальных аккаунтах социальных сетей.

«Всю зиму я активно ездил по области и видел, сколько у нас домов со сказочными окнами, красиво украшенными к Новому году. Благодаря им в городе сразу чувствуется праздничная атмосфера и даже настроение улучшается. Чтобы поддержать всех, кто старался и создавал настроение, мы решили наградить самых креативных!», – написал губернатор в своих аккаунтах 9 января.

Северяне активно откликнулись на предложение Андрея Чибиса. Итог – порядка 800 участников и 175 победителей их всех подавших заявки муниципалитетов – жители разных уголков региона поделились снимками своих окон. Каждый победитель получит обещанную толстовку с фирменным хештегом правительства Мурманской области #НаСевереЖить.

Информация о способе получения подарка будет направлена победителям в личные сообщения в социальных сетях.