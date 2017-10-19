В Мурманской области подведены итоги операции «Арсенал»

В период с 20 по 29 сентября 2017 года на территории Мурманской области проводилась оперативно-профилактическая операция «Арсенал». Целью операции, которая проводится ежегодно, является предупреждение, пресечение и раскрытие преступлений, связанных с незаконным оборотом оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств.

В ходе операции полицейскими из незаконного оборота изъято 6 винтовок и карабинов, 5 единиц охотничьего нарезного оружия, 23 единицы охотничьего гладкоствольного оружия, 1 самодельное оружие, 8 единиц оружия ограниченного поражения.

Кроме того, сотрудники полиции изъяли из незаконного оборота 459 единицы боеприпасов, 826 граммов взрывчатых веществ, 3 ручных гранаты, 38 детонаторов и 14 единиц иных средств поражения.

В период операции проверено 1440 граждан, имеющих разрешение на хранение оружия и боеприпасов. По итогам проверок за нарушение условий хранения охотничьего оружия составлено 16 административных протоколов. В отношении жителей Заполярья возбуждено 14 уголовных дел, предусмотренных статьями 222, 222.1 и 223 УК РФ.

Так, в ходе проведения операции сотрудники уголовного розыска ОМВД России по Кольскому району получили информацию о причастности жителя поселка Териберка к незаконному обороту оружия и взрывчатых веществ.

Полицейские провели проверку и нашли по месту жительства у безработного жителя Териберки 1960 года рождения 8 патронов калибра 5,6 мм к нарезному оружию. Также северянин незаконно хранил дома промышленно изготовленный дымный порох массой 149 граммов и промышленно изготовленный бездымный пироксилиновый пластинчатый порох массой 31,3 грамма. Кроме того, мужчина незаконно, с целью использования в личных целях, самодельным способом снарядил 7 охотничьих патронов 12 калибра к гладкоствольным ружьям и карабинам.

По фактам на основании заключений экспертов ЭКЦ УМВД России по Мурманской области о пригодности к использованию изъятых боеприпасов и пороха в отношении ранее не судимого мужчины возбуждены три уголовных дела по ч. 1 ст. 222 УК РФ «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов», ч. 1 ст. 222.1 УК РФ «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств» и ч. 1 ст. 223 УК РФ «Незаконное изготовление оружия». Максимальное наказание за данные преступления – лишение свободы на срок до 5 лет. Подозреваемый находится под подпиской о невыезде.