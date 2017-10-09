В Мурманской области подведены итоги операции «Мак-2017»

На территории Мурманской области завершился 2-й этап межведомственной комплексной оперативно-профилактической операции «Мак-2017», который проходил с 1 августа по 30 сентября текущего года. Мероприятия в рамках операции «Мак» проводились Управлением по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Мурманской области совместно с заинтересованными ведомствами региона в целях противодействия наркопреступности, выявления и перекрытия каналов поступления в незаконный оборот наркотических средств растительного происхождения.

За период проведения операции правоохранительными органами региона выявлено 134 преступления, связанных с незаконным оборотом наркотиков растительного происхождения, в том числе 92 преступления, совершенных с целью сбыта наркотиков растительного происхождения. Сотрудниками ЛОВДТ Мурманской области и мурманской таможни выявлено 3 факта контрабанды наркотических средств растительного происхождения.

За совершение преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков растительного происхождения, задержано 28 лиц. Привлечено к административной ответственности за правонарушения данной направленности 70 человек.

Из незаконного оборота изъято около 8 кг наркотических средств растительного происхождения, из них 1,412 кг каннабиса, 4,141 кг гашиша, 0,303 кг опия-сырца.

В ходе операции проведены проверки торговых точек на предмет продажи продукции, содержащей признаки пропаганды и рекламы наркотиков. Выявлен один факт нарушения административного законодательства в данной сфере, составлен административный протокол по ст. 6.13 КоАП РФ.