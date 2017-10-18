В Мурманской области подведены итоги оперативно-профилактической операции «Розыск»

В целях стабилизации оперативной обстановки, активизации розыска лиц, обвиняемых в совершении преступлений и скрывающихся от органов дознания, следствия и суда, а также лиц, пропавших без вести, на территории Мурманской области в период с 11 по 12 октября прошел второй этап оперативно-профилактической операции «Розыск».

На территории региона в ходе операции были найдены четверо преступников, находящихся в федеральном розыске за УМВД России по Мурманской области, и двое лиц, скрывавшихся от органов дознания и следствия, разыскиваемых иными субъектами Российской Федерации.

Так, МО МВД «Апатитский» в рамках операции был установлен находящийся в федеральном розыске гражданин 1979 года рождения, обвиняемый в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью на территории Республики Карелия. ОМВД России по городу Мончегорску установлен разыскиваемый ГУ МВД России по Санкт-Петербургу за совершение хулиганства мужчина 1988 года рождения.

Кроме того, в Республике Эстония установлен находившийся в международном розыске за УМВД России по Мурманской области скрывавшийся от суда гражданин 1989 года рождения, обвиняемый в совершении тяжкого преступления, связанного с незаконным оборотом наркотиков.