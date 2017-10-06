В Мурманской области подведены итоги регионального конкурса «Лучший педагог-библиотекарь»
Организаторами конкурса являются Министерство образования и науки Мурманской области, государственное автономное учреждение дополнительного профессионального образования Мурманской области «Институт развития образования».
Конкурс проводился с целью поднятия престижа профессии педагога-библиотекаря, выявления и распространения инновационного опыта работы педагогов-библиотекарей Мурманской области.
В конкурсе приняли участие 10 педагогов-библиотекарей из 4 муниципальных образований Мурманской области: гг. Мурманск, Мончегорск, ЗАТО Александровск, ЗАТО г. Североморск; ЗАТО г. Заозёрск.
Победителями конкурса признаны:
1 место: Филипович Светлана Николаевна, педагог-библиотекарь, муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение г. Мурманска «Гимназия № 8».
2 место: Рудакова Наталья Валерьевна, педагог-библиотекарь, муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Лицей имени В.Г. Сизова», г.Мончегорск;
3 место: Горохова Елена Витальевна, библиотекарь, Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение гимназия № 1, ЗАТО г.Североморск;
Катаева Елена Анатольевна, педагог-библиотекарь, муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение г. Мурманска «Средняя общеобразовательная школа № 36».