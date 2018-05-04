В Мурманской области подвели итоги акции «Пешеход»

Проверки участников дорожного движения проводились с 16 по 29 апреля 2018 года. За время проведения оперативно-профилактического мероприятия было выявлено 609 случаев нарушения ПДД пешими участниками дорожного движения.

Кроме того, инспекторы зафиксировали 129 случаев непредоставления преимущества в движении. Еще 66 автолюбителей проехали на запрещающий сигнал светофора. 75 северян нарушили правила стоянки транспортных средств. Всего за 2 недели рейдов сотрудники Госавтоинспекции зафиксировали 1671 нарушение ПДД.

Госавтоинспекция напоминает северянам о том, что пересекать проезжую часть разрешено только в установленных местах - после того, как вы убедились в абсолютной безопасности своего маневра.



Кроме того, при переходе дороге рекомендовано отвлечься от гаджетов - убрать мобильный телефон, снять наушники и сконцентрировать внимание на своем движении. Для обеспечения достаточного обзора и объективной оценки дорожной ситуации необходимо снять либо убрать предметы и элементы одежды закрывающие обзор (зонты, капюшоны и т.д.).