В Мурманской области подвели итоги реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» в 2017 году

В конце года состоялось совещание в режиме видеоконференцсвязи, посвященное итогам реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» в 2017 году в муниципальных образованиях Мурманской области.

Общий объём средств составил 268,13 млн рублей, из них 119,86 млн рублей – субсидия из федерального бюджета, 106,37 млн рубля – средства областного бюджета, 33,4 млн рублей – средства муниципального бюджета, 2,4 млн рублей – средства граждан, 6,1 млн рублей – внебюджетные средства.

По данным на 27 декабря средства федерального и областного бюджетов освоены в полном объёме, работы завершены. Всего в 2017 году благоустроено 70 дворовых территорий, 29 общественных территорий, выполнены работы по обустройству набережной парка здоровья и отдыха в городе Полярные Зори. Обустроено 33 детских и 8 спортивных площадок, отремонтировано 43,0 тысячи кв. м дворовых проездов и 5,7 тысячи кв.м тротуаров, обустроены автомобильные парковки на 313 мест, отремонтировано 10 лестниц, 10 пандусов, 1 подпорная стенка, установлено 42 столба освещения и заменено 107 светильников, установлено 5 тысяч погонных метров ограждения, 285 скамеек, 250 урн, 16 сушилок для белья, 21 вазон, обустроено 7 площадок для ТБО.

Во всех муниципальных образованиях созданы общественные комиссии, рассматривавшие заявки на участие в муниципальных программах, дизайн-проекты. Кроме того, представители общественных комиссий принимали участие в приемке выполненных работ. Вовлечение населения стало одним из принципиально новых условий данного приоритетного проекта. Граждане принимали активное трудовое участие в реализации программы. Проведено 73 субботника по уборке и озеленению общественных и дворовых территорий в которых приняли участие более 900 человек.

В Кандалакше, Мончегорске и городе Полярные Зори жильцы многоквартирных домов софинансировали работы по благоустройству своих дворовых территорий в размере 3,4 млн рублей. Кроме этого, в Кандалакше, Полярных Зорях и Заполярном привлечены внебюджетные средства на обустройство общественных территорий в сумме более 6 млн рублей.

В 2017 году все муниципалитеты утвердили новые муниципальные правила благоустройства.

Региональное правительство по итогам реализации приоритетного проекта в 2017 году поставило перед муниципальными образованиями задачу тщательно проанализировать все возникшие недочеты. В 2018 году особое внимание необходимо уделить устранению недостатков по выполненным работам, вопросам качества выполнения работ, разработки проектной (технической) документации, подготовки конкурсной документации.

В 2018 году планируется участие в программе 35 муниципальных образований региона.