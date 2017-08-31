В Мурманской области погодные условия будут постепенно ухудшаться

Как сообщает Мурманское УГМС, в ближайшие сутки погоду Кольского полуострова будет определять тыловая часть циклона, смещающегося с районов Баренцева моря в Карское. В тылу этого циклона будет происходить адвекция холодных арктических воздушных масс. Поэтому в период 1-2 сентября погодные условия в нашем регионе будут постепенно ухудшаться – ветер отвернёт к северным румбам, температура воздуха понизится, местами пройдут дожди, а ночью с 1 на 2 сентября в горных районах даже со снегом.

Завтра в Мурманской области будет облачная с прояснениями погода. Местами небольшой, днем на юге умеренный дождь. Ветер ночью западный умеренный, днём северный умеренный. Температура воздуха ночью +3+8º, днём +9+14º.