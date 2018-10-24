В Мурманской области погоду будет определять активный циклон

Как сообщает Мурманское УГМС, 25 октября наш регион будет находиться в малоградиентном барическом поле. По Мурманской области в отдельных районах пройдет небольшой снег, температура воздуха днем от -2 до +2°. 26 октября погоду Кольского полуострова будет определять активный циклон с центром над Архангельской областью: ожидается сильный порывистый ветер, временами мокрый снег, температура воздуха днем от +3 до -2°.

Завтра в Мурманской области будет переменная облачность. Без существенных осадков, местами туман. Ветер ночью слабый, днем северо-восточный умеренный. Температура воздуха ночью -1-6°, при прояснениях до -11°, днем от -2 до +3°. Местами гололедица.