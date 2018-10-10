В Мурманской области погоду будет определять юго-западная периферия циклона

Как сообщает Мурманское УГМС, 11 октября погоду Кольского полуострова будет определять юго-западная периферия циклона с центром на востоке Баренцева моря, а 12 октября наш регион будет находиться в малоградиентном барическом поле повышенного атмосферного давления. По Мурманской области местами пройдут небольшие осадки, преобладающая температура воздуха ночью от +1 до -5°, днем +2+7°. 13-14 октября ожидается повышение температуры воздуха.

Завтра в Мурманской области будет переменная облачность. Местами небольшие осадки. Ветер северо-западный, западный сильный. Температура воздуха ночью от +1 до -4º, при прояснении до -6º, днем +1+6°.