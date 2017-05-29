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Мурманская область. Арктика29.05.17 11:48

В Мурманской области полицейские отмечают значительный рост обнаружения поддельных денежных купюр

По данным следственного управления УМВД России по Мурманской области,  в текущем году отмечается рост зарегистрированных фактов обнаружения поддельных денег. Их количество выросло почти на 50 процентов. По фактам полицейскими возбуждено уже 51 уголовное дело.

Как показывает анализ, в основном подделывают денежные билеты достоинством 5 тысяч рублей. Подделки отличаются высоким качеством изготовления и без внимательного изучения их можно спутать с подлинными. Как правило, фальшивые денежные билеты обнаруживаются в кредитных учреждениях среди инкассированных денежных средств, поступивших из торговых предприятий, что часто не позволяет установить личность изготовителя и сбытчика поддельных денег.

Учитывая эти факты, следственное управление УМВД России по Мурманской области просит граждан быть более внимательными при получении от иных лиц денежных средств. Необходимо проверять их на наличие таких признаков подделки, как расслоение листов бумаги, нечеткие края цифр и изображений, стертые участки рисунка, отсутствие «переливающихся» элементов, нарисованные, а не вклеенные в бумагу волокна. При возможности рекомендуется использовать специальное оборудование, предназначенное для выявления подделок.

 

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