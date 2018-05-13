В Мурманской области полицейские подвели итоги операции «Безопасная среда»

Операция «Безопасная среда» проводилась в целях повышения эффективности работы по предупреждению и пресечению преступлений и правонарушений в отношении несовершеннолетних, в том числе насильственного характера, выявлению фактов вовлечения детей и подростков в противоправную деятельность посредством сети Интернет, профилактики безнадзорности и беспризорности несовершеннолетних.

В мероприятиях приняли участие 243 представителя органов внутренних дел, иных заинтересованных ведомств системы профилактики, правоохранительных органов и общественных организаций. Совместно осуществлено 348 проверок мест концентрации и проведения досуга несовершеннолетних и молодежи. Выявлено 3 несовершеннолетних, нуждающихся в помощи со стороны государства, 4 – находящихся в розыске, 1 – совершивший преступление, 4 – совершивших общественно опасные деяния.

Сотрудниками отдела полиции №1 УМВД России по г. Мурманску раскрыто преступление, совершенное в отношении несовершеннолетней. За совершение преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 158 УК РФ «Кража», полицейскими установлен воспитанник социозащитного учреждения 2003 года рождения. В отношении подростка возбуждено уголовное дело.

Совместно с представителями органов и учреждений системы профилактики проверено 332 родителя, отрицательно влияющих на своих детей. В ходе проведения мероприятий выявлено 4 семьи, в которых родители не исполняют должным образом обязанности по воспитанию, обучению и содержанию своих детей. Данные семьи поставлены на учет в территориальные ОВД.

Сотрудниками ОП № 2 УМВД России по Мурманску при работе с одной из неблагополучных семей установлены факты неисполнения матерью родительских обязанностей в отношении малолетнего 12-летнего сына, а также причинения ему телесных повреждений. В отношении женщины составлены протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных ч.1 ст. 5.35 КоАП РФ и ст. 6.1.1. КоАП РФ. Ребенок помещен в социальное учреждение.

В рамках операции «Безопасная среда» по линии несовершеннолетних составлено 107 административных протоколов по фактам мелкого хищения, нарушения требований Федерального закона от 23.02.2013 № 15-ФЗ «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака». В целях предупреждения совершения несовершеннолетними повторных правонарушений сотрудниками полиции подготовлены материалы в отношении 5 подростков для помещении их в специализированные учреждения, расположенные на территории Мурманской области.

Одной из задач операции была профилактическая работа по недопущению фактов вовлечения детей и подростков в противоправную деятельность посредством сети Интернет. В связи с этим в образовательных организациях области с учащимися и педагогами проведено 53 лекции и беседы, в ходе которых разъяснены правила безопасного поведения в сети Интернет, а также меры ответственности за размещение в социальных сетях сведений экстремистского характера, пропагандирующих деятельность деструктивных субкультур либо провоцирующих конфликтные ситуации.