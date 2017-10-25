В Мурманской области полицейские подвели итоги оперативно-профилактического мероприятия «Группа риска»

Оперативно-профилактическое мероприятие проводилось с целью повышения эффективности работы по предупреждению и пресечению подростковой преступности, выявлению взрослых лиц, вовлекающих подростков в противоправную деятельность, а также установлению не обучающихся детей в возрасте от 8 до 18 лет. Мероприятие проходило в период с 9 по 17 октября.

Совместно с представителями органов и учреждений системы профилактики полицейскими проверено 333 родителя, отрицательно влияющих на несовершеннолетних. Выявлено 10 семей, в которых родители не исполняют должным образом обязанности по воспитанию, обучению и содержа­нию своих детей. Наибольшее внимание уделено фактам ненадлежащего исполнения родительских обязанностей, в результате чего по ст. 5.35 КоАП РФ в отношении неблагополучных родителей составлено 75 административных протоколов.

Так, сотрудниками ОМВД России по Печенгскому району выявлена местная жительница, которая, имея на иждивении 11-летнюю дочь, длительное время не трудоустроена, систематически употребляет алкогольные напитки, в том числе в присутствии ребенка, не обеспечивает потребности дочери в продуктах питания, одежде, школьных принадлежностях. В отношении матери составлен административный протокол по ст. 5.35 КоАП РФ. Семья поставлена на учет в ПДН.

В ходе мероприятий выявлено и доставлено в отделы полиции 34 несо­вершен­нолетних, в их числе подростки, совершившие общест­венно опасные деяния либо административные правонарушения. В период проведения операции полицейскими установлено местонахождение 21 несовершеннолетнего, находившегося в розыске. В целях предупреждения совершения несовершеннолетними повторных правонарушений сотрудниками полиции подготовлены материалы в отношении 3 подростков о помещении их в специальное учреждение закрытого типа за совершение повторных общественно опасных деяний. 24 вновь выявленных несовершеннолетних правонарушителя поставлены на учет в подразделениях по делам несовершеннолетних.

В период проведения мероприятий при непосредственном участии сотрудников ПДН раскрыто 5 преступлений. Так, сотрудником МО МВД России «Кандалакшский» за причинение в августе текущего года телесных повреждений несовершеннолетней 2002 года рождения установлена ее сверстница, в отношении которой возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 112 УК РФ.

Инспектором ПДН ОП № 3 УМВД России по г. Мурманску установлен и изобличен в содеянном подросток 14-ти лет, совершивший кражу из торгового центра. В отношении него возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 158 УК РФ. За совершение кражи велосипеда из подъезда дома в Мурманске сотрудниками ОП № 2 УМВД России по г. Мурманску установлен несовершеннолетний 2001 года рождения, в отношении которого возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 158 УК РФ.

При непосредственном участии сотрудников ПДН ОМВД России по Кольскому району раскрыты совершенные несовершеннолетними преступления, предусмотренные ч.1 ст. 159 и ч. 1 ст. 161 УК РФ.

В период проведения мероприятий по линии несовершеннолетних составлено 143 административных протокола, из которых 38 материалов - по фактам нарушения несовершеннолетними антиалкогольного законодательства. Сотрудниками ОП № 1 УМВД России по г. Мурманску в ходе рейда выявлен факт незаконной реализации несовершеннолетней алкогольной продукции. Виновное лицо привлечено к административной ответственности по ст. 14.16 КоАП РФ.

Сотрудниками ОП № 2 УМВД России по г. Мурманску и МО МВД России «Кандалакшский» выявлено 2 факта потребления несовершеннолетними наркотических средств или психотропных веществ без назначения врача. По данным фактам возбуждены дела об административных правонарушениях, предусмотренных ст. 6.9 КоАП РФ. Кроме того, в ходе мероприятий «Группа риска» сотрудниками полиции выявлены нарушения несовершеннолетними требований Федерального закона от 23.02.2013 № 15-ФЗ «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака». В отношении подростков составлено 8 административных протоколов.

Также одной из задач проведенной операции являлось выявление несовершеннолетних, не приступивших в новом учебном году к занятиям без уважительных причин. Установлено 20 таких учащихся. В ходе работы с подростками 13 возвращены в учебные заведения, в отношении 7 во взаимодействии с органами образования и комиссиями по делам несовершеннолетних принимаются меры по организации обучения детей. Основной причиной пропусков занятий подростками является ослабление контроля со стороны родителей или законных представителей. В связи с этим, 16 лиц привлечены к административной ответственности по ст. 5.35 КРФоАП России.