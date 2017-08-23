В Мурманской области полицейские во время задержания наркоторговца изъяли из незаконного оборота 130 граммов амфетамина

Сотрудникам наркоконтроля поступила информация о причастности ранее судимого за имущественные преступления жителя областного центра 1984 года рождения к незаконному обороту наркотиков.

Оперативниками областного наркоконтроля совместно с коллегами из Первомайского и Кольского отделов полиции в результате реализации комплекса оперативно-разыскных мероприятий автомобиль мурманчанина был остановлен недалеко от Мурманска. В ходе проведения личного досмотра полицейские обнаружили у задержанного свёрток с предположительно запрещённым веществом. Согласно заключению эксперта, мужчина хранил при себе амфетамин общей массой 130 граммов, что является крупным размером.

Как сообщает пресс-служба УМВД России по Мурманской области, по факту возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 228 УК РФ «Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов…». Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от трех до десяти лет. Подозреваемый заключен под стражу.