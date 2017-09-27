В Мурманской области полицейские возбудили 16 уголовных дел по фактам нарушения миграционного законодательства

В Управлении по вопросам миграции УМВД России по Мурманской области подвели итоги проведения рейдовых оперативно-профилактических мероприятий, организованных с целью осуществления контроля и надзора за соблюдением иностранными гражданами и лицами без гражданства, работодателями, принимающими организациями и гражданами Российской Федерации миграционного законодательства РФ.

Мероприятия проходили в августе и сентябре текущего года. Проверки осуществлялись в жилом секторе, местах пребывания иностранных граждан и лиц без гражданства, а также в местах их трудовой деятельности. За время оперативно-профилактических операций сотрудниками УМВД России по Мурманской области было проведено 695 рейда по соблюдению иностранными гражданами миграционного законодательства РФ, из них: объектов временного проживания иностранных граждан – 394, объектов строительства – 39, гостиниц, общежитий – 140, предприятий сферы услуг и рынков – 122, в общей сложности проверено 728 иностранных граждан.

Выявлено и документировано 104 административных правонарушения в сфере миграции, из них по ст.18.8 КоАП РФ – 73 протокола, по ст. 18.10 КоАП РФ – 25 протоколов, по ст. 18.20 – 6 протоколов. За указанный период времени принято 1 решение о реадмиссии гражданина Республики Узбекистан. Принято 4 решения о неразрешении иностранным гражданам въезда в Российскую Федерацию.

В период проведения оперативно-профилактических мероприятий в Мурманской области зарегистрировано 16 материалов с признаками составов преступлений, по которым возбуждено 16 уголовных дел: 2 – по ст. 322.2 УК РФ, 10 – по ст. 322.3 УК РФ , 4 – по ст. 327 УК РФ.

Стоит отметить, что за время проведения оперативно-профилактических мероприятий наилучшие результаты по выявлению и пресечению нарушений миграционного законодательства были достигнуты сотрудниками УМВД России по г. Мурманску, МО МВД России «Апатитский» и МО МВД России по ЗАТО г.Североморск и г.Островной.

Как сообщает пресс-служба УМВД России по Мурманской области, в целом, результаты проведения оперативно-профилактических мероприятий признаны удовлетворительными, совместными с взаимодействующими ведомствами усилиями удалось сохранить в регионе благоприятную миграционную обстановку.