В Мурманской области полицейскими пресечен незаконный вылов атлантического лосося
Сотрудниками УЭБиПК УМВД России по Мурманской области при силовой поддержке бойцов ОМОН Росгвардии по Мурманской области на одном из участков реки Кола, который является местом нереста и миграции лососевых пород рыб, были задержаны двое жителей посёлка Шонгуй, 1975 и 1963 годов рождения, которые при помощи ставных рыболовных сетей занимались незаконной добычей атлантического лосося.
В ходе осмотра в резиновой лодке задержанных стражами порядка найдены приспособления для лова, а также полипропиленовый мешок внутри которого обнаружены 6 экземпляров атлантического лосося (семги). Каких-либо разрешительных документов на вылов рыбы ценных промысловых пород данные граждане не имели.
Орудия лова, а также незаконно добытые экземпляры лосося сотрудниками полиции изъяты.
По данному факту следователем СО ОМВД России по Кольскому району возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 256 УК РФ (незаконный вылов (добыча) водных биоресурсов). Максимальное наказание за совершение данного преступления предусматривает лишение свободы сроком до пяти лет, а также денежный штраф в размере одного миллиона рублей.
Как сообщает пресс-служба УМВД России по Мурманской области, в настоящее время подозреваемым избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.
Сотрудники УМВД России по Мурманской области напоминают жителям и гостям региона о том, что оперативно-профилактическое мероприятие «Путина» проводится на всей территории Мурманской области и продлится до конца октября текущего года.