На 3-летнего мальчика опрокинулась кастрюля с горячей водойКОММУНАЛЬНЫЙ ДЕТЕКТИВ: Главная ошибка большинства собственников квартир МКД, или История про бойлер
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Частные объявления
Мурманская область. Арктика06.02.18 13:45

В Мурманской области полицейскими пресечена преступная деятельность группы похитителей дорогостоящих внедорожников

В период с августа по декабрь 2017 года на территории Мурманской области совершен ряд краж дорогостоящих внедорожников марки «Тойота Ленд Крузер». В полицию поступили соответствующие обращения потерпевших граждан.

Сотрудниками уголовного розыска и иных оперативных служб УМВД России по Мурманской области проведен комплекс оперативно-розыскных, технических и поисковых мероприятий. Органами предварительного следствия осуществлены следственные и процессуальные действия. Совокупность мер позволила полицейским достигнуть положительного результата в раскрытии указанных преступлений.

В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками УУР УМВД России по Мурманской области установлено, что к совершению указанных преступлений причастна организованная преступная группа в составе 4 лиц, являющихся жителями Заполярья.

Двух преступников полицейские при силовой поддержке СОБР Росгвардии по Мурманской области задержали на месте совершения преступления, им предъявлено обвинение. Третий злоумышленник задержан в порядке ст. 91, ст.92 УПК РФ. В отношении указанных лиц избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Четвертый соучастник преступной деятельности объявлен в федеральный розыск.

Установлено, что злоумышленники передвигались по городу в поиске водителей дорогостоящих автомобилей, при этом уделяя большое внимание личности автовладельца. К числу потерпевших от их преступной деятельности относятся женщины и люди преклонного возраста. Выбрав предмет преступного посягательства, через интернет-приложения злоумышленники узнавали возраст автотранспортного средства и иные сведения о его истории. Следуя по ходу движения за потерпевшим, они устанавливали его место жительства. Через какое-то время они возвращались к припаркованному авто в ночное время и включали оборудование блокирующее сигнализацию, в том числе и спутниковую.

Далее преступные роли распределялись. Один злоумышленник подходил к входной двери квартиры потерпевшего и считывал код сигнализации. Другой, стоял у автомобиля, осуществляя его вскрытие.

Как сообщает пресс-служба УМВД России по Мурманской области, в настоящее время местонахождение всех транспортных средств установлено, 4 из них возвращены владельцам. По фактам автохищений следственным отделом УМВД России по г. Мурманску возбуждено 5 уголовных дел по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 158 УК РФ «Кража», которые соединены в одно производство. Расследование продолжается.

 

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-АналитикаШельфовая эпопея: медленно, но верно
-ФоторепортажГотовимся к параду, посвящённому 100-летию РККАXIX Всемирный фестиваль молодёжи и студентов в Сочи глазами мурманчанПервая вода для мощной «Сибири»
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"«ArcticWave» - ступень в будущееЗаповедный народТайна генерала Журбы
-Политбарометр
ПодробнееЗабастовка избирателей, или Что приснится Навальному завтра?
-Слово не воробей...Закон может помочь выздоровлению пациента
-Нам интересно Ваше мнение
31.01.18: Задолженность россиян перед банками превысила отметку в 12 трлн рублей, сообщает Объединенное кредитное бюро, которое располагает данными о кредитах 82 млн россиян. А какую сумму задолжали банкам Вы?Проголосовало: 245 человек
-Ходят слухи…Региональные журналисты спешат «похоронить» ректора МГТУ
-

Последние комментарии

FynjyT
04.02.18 14:40
И, правда, какая-то подозрительная возня. Удивительно, что наш Северный флот уцепился за 100-летие РККА. День Северного флота ВМФ отмечается 1 июня в честь создания Северного флота в 1933 году, которы
Комментарий к новости:Адмирал Николай Евменов, командующий СФ, провёл строевой смотр участников парада, посвящённого 100-летию РККА
Василий П.
04.02.18 14:23
Что-то уж больно серьёзно готовятся отметить 100-летие Красной армии! Не Путина ли ждут на Северном флоте?
Комментарий к новости:Адмирал Николай Евменов, командующий СФ, провёл строевой смотр участников парада, посвящённого 100-летию РККА
Ирина
31.01.18 11:18
Здравствуйте! Я проживаю в Самаре "Южный город" с декабря 2017 года хочу пожаловаться на УК ЮГ-Сервис в подъезде моего дома сломался доводчик на входной двери в начале января этого года, 17.01.18г.
Комментарий к новости:Что управляющая компания обязана делать бесплатно?
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
293031123456789101112131415161718192021222324252627281234
-Скоро в эфире17:00Городские хроники (12+)17:15«Tele Travel». Информационная программа (12+)17:30Новости. Информационная программа.
-PRO ДеньгиВ Мурманской области цены на морковь установили рекорд роста-PRO ВалютуКурс евро вырос на 43 копейки, доллара - на 59 копеек-PRO ЭнергетикуВ Мурманской области состоялись переговоры по размещению объектов производства электроэнергии-PRO ЖКХКанализация не выдерживает испытание морозами-PRO Нефть и газ«Роснефть» определила ещё две структуры для бурения в Арктике-PRO ЗаконыНовые Правила регистрации судов – новые проблемы
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультацияНаложение ареста на единственное жильё признано законным
-Наши партнёрыМ151 - такси нового поколения!Редакция «Московский комсомолец в Мурманске» проводит конкурс новогодних поздравлений«Московский комсомолец» проводит конкурс «Селфи с «МК» для своих читателей
© 2009 - 2018
Наша миссияНаша цельМы работаем для ВасОтдел рекламы 99-47-47
Наш адрес: 183025, г.Мурманск, а/я 292. ООО «ДВАЛИН». Карта расположения редакции
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика