В Мурманской области полицейскими пресечена преступная деятельность группы похитителей дорогостоящих внедорожников

В период с августа по декабрь 2017 года на территории Мурманской области совершен ряд краж дорогостоящих внедорожников марки «Тойота Ленд Крузер». В полицию поступили соответствующие обращения потерпевших граждан.

Сотрудниками уголовного розыска и иных оперативных служб УМВД России по Мурманской области проведен комплекс оперативно-розыскных, технических и поисковых мероприятий. Органами предварительного следствия осуществлены следственные и процессуальные действия. Совокупность мер позволила полицейским достигнуть положительного результата в раскрытии указанных преступлений.

В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками УУР УМВД России по Мурманской области установлено, что к совершению указанных преступлений причастна организованная преступная группа в составе 4 лиц, являющихся жителями Заполярья.

Двух преступников полицейские при силовой поддержке СОБР Росгвардии по Мурманской области задержали на месте совершения преступления, им предъявлено обвинение. Третий злоумышленник задержан в порядке ст. 91, ст.92 УПК РФ. В отношении указанных лиц избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Четвертый соучастник преступной деятельности объявлен в федеральный розыск.

Установлено, что злоумышленники передвигались по городу в поиске водителей дорогостоящих автомобилей, при этом уделяя большое внимание личности автовладельца. К числу потерпевших от их преступной деятельности относятся женщины и люди преклонного возраста. Выбрав предмет преступного посягательства, через интернет-приложения злоумышленники узнавали возраст автотранспортного средства и иные сведения о его истории. Следуя по ходу движения за потерпевшим, они устанавливали его место жительства. Через какое-то время они возвращались к припаркованному авто в ночное время и включали оборудование блокирующее сигнализацию, в том числе и спутниковую.

Далее преступные роли распределялись. Один злоумышленник подходил к входной двери квартиры потерпевшего и считывал код сигнализации. Другой, стоял у автомобиля, осуществляя его вскрытие.

Как сообщает пресс-служба УМВД России по Мурманской области, в настоящее время местонахождение всех транспортных средств установлено, 4 из них возвращены владельцам. По фактам автохищений следственным отделом УМВД России по г. Мурманску возбуждено 5 уголовных дел по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 158 УК РФ «Кража», которые соединены в одно производство. Расследование продолжается.