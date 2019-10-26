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Мурманская область. Арктика26.10.19 10:30

В Мурманской области поступления в бюджет растут, налоговая задолженность сокращается

В УФНС России по Мурманской области состоялось расширенное заседание коллегии налоговых органов региона, на котором были подведены итоги работы ведомства за 9 месяцев текущего года и уделено особое внимание вопросам урегулирования налоговой задолженности.

Как отметила руководитель УФНС России по Мурманской области Оксана Савченко, открывая заседание коллегии, за указанный период в консолидированный бюджет Российской Федерации от налогоплательщиков Кольского края поступило более 55 млрд рублей, что почти на 6% больше, чем в аналогичном периоде прошлого года. При этом совокупная задолженность по обязательным платежам в регионе сократилась на треть. Налоговым органам Мурманской области, в частности, удалось достичь значительного снижения задолженности по страховым взносам – более чем в 2 раза, и уменьшения суммы задолженности по имущественным налогам физических лиц – более чем на 30%.

«Кроме мер, принимаемых в рамках принудительного взыскания задолженности по имущественным налогам, большое значение имеет информирование северян о существующей неисполненной обязанности по уплате налогов, - подчеркнул в своем выступлении начальник Межрайонной ИФНС России № 9 по Мурманской области Дмитрий Плаксин. – Как показала практика телефонного автообзвона, 43% граждан даже не знали о существовании задолженности по налогам. При этом каждый десятый налогоплательщик, которому был сделан звонок, погасил задолженность, а общая сумма поступивших денежных средств составила почти 5 млн рублей». В качестве дополнительных мероприятий информирования сотрудниками инспекции также осуществляются выезды на крупные предприятия региона и участие в мобильных офисах налоговых органов края.

В ходе заседания коллегии также были затронуты вопросы судебного рассмотрения налоговых споров и заслушаны начальники территориальных налоговых инспекций региона с докладами о выполнении основных индикативных показателей работы.

Основными задачами до конца 2019 года Оксана Савченко обозначила сохранение уровня поступлений налогов и безусловное выполнение годовых параметров бюджетов всех уровней, а также обеспечение снижения задолженности по обязательным платежам.

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