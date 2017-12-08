В Мурманской области потеплеет и пройдёт снег различной интенсивности

Как сообщает Мурманское УГМС, в ближайшие дни погоду Кольского полуострова будет определять северо-восточная периферия циклонической депрессии, расположенной в Норвежском море. По Мурманской области пройдёт снег различной интенсивности, преобладающая температура воздуха ночью -4-9°, в отдельных районах при прояснениях -10-15°, днём -2-7°.

Завтра в Мурманской области будет облачная с прояснениями погода. Местами снег. Ветер юго-восточный умеренный, в районе Никеля сильный. Температура воздуха ночью -5-10°, при прояснениях -12-17°, днём -2-7°. Гололедица.

Штормовое предупреждение

В период 00-03 часа 8 декабря на юге побережья Норвегии отмечено опасное волнение 9-11 метров. Сохранится до 18-21 часа 9 декабря.