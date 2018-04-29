В Мурманской области потеплеет и станет суше

Как сообщает Мурманское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в понедельник в регионе ожидается облачная с прояснениями погода. Преимущественно без осадков.

30 апреля -1 мая Мурманская область будет находиться, в основном, под влиянием антициклона: преобладающая температура ночью -1-6°, при прояснениях в отдельных районах до -8°, днем +2+7°. Ветер северо-западный, слабый.