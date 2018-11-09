В Мурманской области потребность в работниках, заявленная организациями, в 2,5 раза превысила численность незанятого населения

Региональное Министерство экономического развития подготовило информацию об основных результатах экономической деятельности, уровне жизни населения Мурманской области за январь-сентябрь и оценке основных показателей за январь-декабрь 2018 года.

Как сообщает ведомство, в январе-сентябре 2018 года на региональном рынке труда сохранялась стабильная ситуация. Уровень зарегистрированной безработицы (к экономически активному населению) на конец сентября составил 1,3%, что соответствовало уровню сентября 2017 года, численность зарегистрированных безработных сократилась на 1,6% к аналогичному периоду 2017 года (на конец сентября 2018 года – 5850 человек).

Потребность в работниках, заявленная организациями, увеличилась по сравнению с сентябрем 2017 года в 1,6 раза и в 2,5 раза превысила численность незанятого населения, зарегистрированного в органах службы занятости населения.

В Мурманской области продолжала сохраняться дифференциация территорий по уровню зарегистрированной безработицы (к трудоспособному населению): в Терском районе – 8,4%, Ловозерском районе – 5,9%, г.Полярные Зори - 3,0%, г. Кировске – 2,9%, Кандалакшском и Ковдорском районах – 2,7% при среднеобластном уровне безработицы - 1,3%.