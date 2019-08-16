В Мурманской области потребность в работниках, заявленная организациями, возросла на 17% и в 2,3 раза превысила численность незанятого населения

Региональное Министерство экономического развития подготовило доклад об итогах социально-экономического развития Мурманской области за январь-июнь 2019 года.

Как сообщает ведомство на официальном сайте, в июне 2019 года на региональном рынке труда сохранялась относительно стабильная ситуация. Уровень зарегистрированной безработицы (к численности рабочей силы) составил 1,5%, что незначительно выше значения в июне прошлого года – на 0,2 п.п. Численность зарегистрированных безработных увеличилась на 6% к июню 2018 года (на конец июня 2019 года – 6217 человек).

Потребность в работниках, заявленная организациями, возросла на 17% и в 2,3 раза превысила численность незанятого населения, зарегистрированного в органах службы занятости населения, что является свидетельством структурного характера безработицы.

Продолжала сохраняться дифференциация территорий по уровню зарегистрированной безработицы (к численности трудоспособного населения): в Терском районе – 9,4%, Ловозерском районе – 6,9%, г. Полярные Зори – 3,2%, Кандалакшском районе – 2,9%, Ковдорском районе и г. Кировске – 2,3%.