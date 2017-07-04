В Мурманской области потребность в работниках, заявленная предприятиями и организациями региона, возросла на 33%

Региональное Министерство экономического развития обнародовало информацию об основных результатах экономической деятельности, уровне жизни населения Мурманской области за январь-май 2017 года и оценке основных показателей за январь-июнь 2017 года.

Как сообщает ведомство, в мае 2017 года на региональном рынке труда сохранялась стабильная ситуация. Уровень зарегистрированной безработицы снизился до 1,6% (на конец мая 2016 года – 1,7%), численность безработных – на 7% к аналогичному периоду 2016 года (на конец мая т.г. – 7037 человек).

Потребность в работниках, заявленная предприятиями и организациями Мурманской области, возросла по сравнению с маем 2016 года на 33%, нагрузка на одну вакансию составила 0,7 человека на одно вакантное место против 1,0 человека в аналогичном периоде 2016 года.

Продолжала сохраняться дифференциация территорий по уровню безработицы (к трудоспособному населению): в Терском районе – 9,6%, Ловозерском районе – 6,6%, Кандалакшском районе и г.Полярные Зори – 3,5%, Ковдорском районе – 3,4% и г.Кировске – 3,0% при среднеобластном уровне безработицы - 1,5%. Потребительский рынок