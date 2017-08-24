В Мурманской области потребность в работниках, заявленная предприятиями и организациями, возросла на 24%

Министерства экономического развития Мурманской области разместило на своём сайте доклад об итогах социально-экономического развития нашего региона за январь-июнь 2017 года.

Как сообщает ведомство, в первом полугодии 2017 года на региональном рынке труда сохранялась стабильная ситуация. Уровень зарегистрированной безработицы (к экономически активному населению) снизился до 1,5% (на конец июня 2016 года – 1,6%), численность безработных – на 8,4% к аналогичному периоду 2016 года (на конец июня т.г. – 6492 человека).

Потребность в работниках, заявленная предприятиями и организациями, возросла по сравнению с июнем 2016 года на 24%, нагрузка на одну вакансию составила 0,8 человека против 0,9 человека в аналогичном периоде 2016 года. Продолжала сохраняться дифференциация территорий по уровню безработицы (к трудоспособному населению): в Терском районе – 8%, Ловозерском районе – 6%, Кандалакшском районе и г.Полярные Зори – 3,3%, Ковдорском районе – 3,1% и г.Кировске – 2,7% при среднеобластном уровне безработицы – 1,4%.