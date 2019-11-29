В Мурманской области появится уполномоченный по делам инвалидов

Омбудсмен будет отстаивать интересы людей с ограниченными возможностями здоровья на всех уровнях власти. Идею введения такой должности поддержал глава региона после обсуждения острых вопросов в ходе заседания Совета по делам инвалидов при губернаторе. Встреча с представителями общественных организаций прошла вчера в режиме «открытого микрофона».

Заседание Совета по делам инвалидов при губернаторе Мурманской области состоялось в рамках V региональной конференции «Равенство возможностей», которая проходит в эти дни в Мурманске.

Сотрудники профильных ведомств совместно с представителями общественных организаций и поставщиками социальных услуг обсудили актуальные проблемы и практики работы с людьми с ограниченными возможностями здоровья. Среди заявленных тем – социализация инвалидов, технологии, методики, успешные кейсы; методология и практика формирования безбарьерной среды для маломобильного населения Мурманской области; современные подходы к обеспечению доступности объектов и услуг для инвалидов. Конференция продлится до 29 ноября.

Представители общественных организаций в разговоре с главой региона подняли темы, ежедневно волнующие людей с инвалидностью. Из насущных проблем – пандусы, которые не всегда соответствуют ожиданиям, не у всех учреждений культуры есть поручни.

В списке вопросов – качество транспортного обслуживания. Предложение – расширить перечень граждан, которые могут пользоваться услугами социального такси, откорректировать его маршруты и время работы.

Отдельная тема – важность в жизни людей с инвалидностью помощников, волонтёров, социальных работников: их должно быть больше.

Проблема недостаточного числа предоставляемых социальных услуг внесена в протокол заседания совета. Одно из решений – увеличение финансирования для выделения грантов социально ориентированным некоммерческим организациям, которые готовы такие услуги оказывать. По поручению главы региона этот вопрос будет тщательно проработан.

Слабовидящие северяне готовы использовать современные технологии и предложили главе региона внедрить в рамках программы «Доступная среда» виртуальных помощников, которые помогут незрячим людям ориентироваться в городском пространстве.

Все озвученные в рамках заседания вопросы взяты губернатором на личный контроль.