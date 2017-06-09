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Мурманская область. Арктика09.06.17 08:10

В Мурманской области предприниматели и северяне стали меньше прибегать к услугам кредитных организаций

Как сообщает Министерство экономического развития Мурманской области, по состоянию на 1 мая текущего года на территории Мурманской области действуют один самостоятельный банк и одна небанковская кредитная организация, 5 филиалов действующих кредитных организаций, 2 представительства кредитных организаций и 190 внутренних структурных подразделения кредитных организаций. Свыше половины банковских учреждений сосредоточены непосредственно в Мурманске.

Наибольший удельный вес в банковском секторе области имеет отделение ПАО «Сбербанк», как по количеству подразделений, так и по объёму операций.

За январь - апрель 2017 года объём кредитов, предоставленных юридическим и физическим лицам Мурманской области кредитными организациями Российской Федерации, составил 31,02 млрд рублей, что на 12,3% меньше аналогичного периода 2016 года.

Объём кредитов, предоставленных юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, снизился по отношению к аналогичному периоду 2016 года в 1,4 раза и составил 13,3 млрд рублей.

Средневзвешенная процентная ставка по кредитам, предоставленным нефинансовым организациям, снизилась по отношению к прошлому году и составила в апреле 2017 года 13,4% (в апреле 2016 года – 14,7%).

Задолженность по предоставленным кредитам на 1 мая  уменьшилась с начала года на 11% и составила 138,5 млрд рублей (по состоянию на 01.05.2016 задолженность снизилась на 7,3%).

Доля задолженности юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в формировании кредитного портфеля Мурманской области по состоянию на 1 мая  составила 43,4%.

Из общей суммы задолженности на задолженность по кредитам, предоставленным юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, приходится 60,2 млрд рублей (снижение с начала 2017 года - в 1,3 раза, по состоянию на 1.05.2016 - снижение на 11,9%), в том числе: задолженность по кредитам, предоставленным юридическим лицам (за исключением субъектов малого и среднего предпринимательства), уменьшилась с начала года в 1,3 раза и составила 50,9 млрд рублей, по состоянию на 1.05.2016 - увеличение в 1,1 раза; задолженность по кредитам, предоставленным субъектам малого и среднего предпринимательства, уменьшилась с начала года на 10% и составила 8,04 млрд рублей, по состоянию на 1.05.2016 - снижение в 2,9 раза; задолженность по кредитам, предоставленным индивидуальным предпринимателям, снизилась с начала года на 4,7% и составила 1,19 млрд рублей, по состоянию на 1.05.2016 - снижение на 10%.

На задолженность физических лиц приходится 78,2 млрд рублей (незначительный рост с начала 2017 года на 0,6%, по состоянию на 1.05.2016 - снижение на 2%).

Просроченная задолженность на 1.05.2017 составила 9,5 млрд рублей (уменьшение с начала 2017 года в 1,3 раза, по состоянию на 1.05.2016 – 12,4 млрд рублей с ростом с начала года в 1,2 раза).

Удельный вес просроченной задолженности составил 6,8%, по состоянию на 1.05.2016 – 8%.

В общей сумме просроченной задолженности 73 % составили кредиты, выданные субъектам малого и среднего предпринимательства и физическим лицам (1,7 млрд рублей и 5,2 млрд рублей, соответственно).

Вклады (депозиты) физических лиц, привлеченные кредитными организациями Российской Федерации в январе - апреле 2017 года, по отношению к аналогичному периоду прошлого года увеличились на 8,97 млрд рублей (6,5%) и составили 147,0 млрд рублей.

Средневзвешенные процентные ставки по депозитам, привлеченным в рублях физических лиц, в апреле 2017 года составили 4% (в апреле 2016 года – 7,6%), нефинансовых организаций – 7,4% (в апреле 2016 – 9,1%).

 

 

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