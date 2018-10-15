В Мурманской области представили нового главу МЧС

Сегодня первый заместитель губернатора Алексей Тюкавин провел рабочую встречу с новым начальником территориального органа МЧС России, полковником внутренней службы Русланом Назаровым. До этого назначения он занимал должность начальника Главного управления МЧС России по Чукотскому автономному округу. Нового руководителя регионального управления МЧС России Алексею Тюкавину представил начальник Северо-Западного регионального центра МЧС России генерал-полковник внутренней службы Игорь Панин.

Алексей Тюкавин выразил уверенность, что дальнейшее конструктивное сотрудничество правительства Мурманской области и регионального управления МЧС будет способствовать в том числе успешной реализации в Кольском Заполярье Системы «112» и внедрению программных комплексов «Безопасный город».

Руслан Назаров родился в городе Владивосток.

Окончил Дальневосточный юридический институт МВД России, Академию Государственной противопожарной службы МЧС России.

Служил в Управлении внутренних дел Российской Федерации, органах Госнаркоконтроля.

Имеет большой опыт работы на различных руководящих должностях в структурных подразделениях МЧС России. В спасательном ведомстве прошел путь от главного специалиста (юрисконсульта) юридического отдела Дальневосточного регионального центра МЧС России до заместителя начальника Главного управления МЧС России по Хабаровскому краю (по антикризисному управлению). С декабря 2015 года возглавлял Главное управление МЧС России по Чукотскому автономному округу.

Имеет награды.