В Мурманской области прекрасная погода

Как сообщает Мурманское УГМС, Кольский полуостров находится в поле повышенного атмосферного давления. По Мурманской области существенных осадков не ожидается.

Завтра в Мурманской области будет переменная облачность. Без осадков. Ветер южный слабый, днём на севере области северо-восточный умеренный. Температура воздуха ночью+10+15º, на востоке области +5+10º, днём+20+25°, на крайнем севере области +15+20º .