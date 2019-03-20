В Мурманской области прекрасная весенняя погода

Как сообщает Мурманское УГМС, 21-22 марта Кольский полуостров будет находиться в поле пониженного атмосферного давления. По Мурманской области ожидается местами снег, преобладающая температура воздуха ночью -4-9°, при прояснениях -14-19°, днём от -2 до +3°.

Завтра, 21 марта, будет облачная c прояснениями погода. Небольшой, местами умеренный снег, ночью на востоке без осадков. Ветер юго-западный умеренный. Температура воздуха ночью -4-9°, при прояснениях -14-19°, днём от -2 до +3°. Гололедица.

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На водных объектах Мурманской области - зимний режим. По данным наблюдений на 20 марта толщина льда на реках и водоёмах равна 35-70 см, на крупных водоёмах северо-востока области - 70-80 см. На большинстве рек толщина льда близка к норме и больше прошлогодней на 5-15 см.