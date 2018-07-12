Мурманская область. Арктика12.07.18 18:02
В Мурманской области прекрасное лето
Как сообщает Мурманское УГМС, Кольский полуостров находится в малоградиентном барическом поле. По Мурманской области существенных осадков не ожидается.
Завтра в Мурманской области будет переменная облачность. Без осадков. Ветер юго-восточный умеренный. Температура воздуха +20+25°, в центральных районах до +28°.
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Уровни воды на реках и озёрах Кольского полуострова понижаются с интенсивностью 1-5 см в сутки. На 11 июля уровни воды на большинстве рек выше среднемноголетних уровней за летне-осенний период на 1-25 см (на рр. Поной и Умба - выше на 25-35 см) и ниже уровней прошлого года на эту же дату на 10-40 см (на рр. Поной, Умба - ниже на 60-85 см).
Температура воды на реках и водохранилищах равна 14-20°, на горных реках 5-9°.
Комментарии
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Последние комментарии
Катя
11.07.18 20:58
Журналисты, теребите эту зажравшуюся свору. не давайте им покоя!
Комментарий к новости:СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ: «Бизнес-МЕНТ-4, или Следствие по команде «фас».
Катя
11.07.18 20:56
Так летом же всегда меньше есть хочется, да и многие уезжают по дачам, там зеленью своей питаются. Осень придёт чек опять вырастет. Да и цены подрастут малость к сентябрю.
Пантелей
10.07.18 12:45
С***и, а через какую дырку в полу эта грязная вода отводится? Покажите мне это отверстие для общедомового воодведения!
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