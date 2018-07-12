В Мурманской области прекрасное лето

Как сообщает Мурманское УГМС, Кольский полуостров находится в малоградиентном барическом поле. По Мурманской области существенных осадков не ожидается.

Завтра в Мурманской области будет переменная облачность. Без осадков. Ветер юго-восточный умеренный. Температура воздуха +20+25°, в центральных районах до +28°.

***

Уровни воды на реках и озёрах Кольского полуострова понижаются с интенсивностью 1-5 см в сутки. На 11 июля уровни воды на большинстве рек выше среднемноголетних уровней за летне-осенний период на 1-25 см (на рр. Поной и Умба - выше на 25-35 см) и ниже уровней прошлого года на эту же дату на 10-40 см (на рр. Поной, Умба - ниже на 60-85 см).

Температура воды на реках и водохранилищах равна 14-20°, на горных реках 5-9°.