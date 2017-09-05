В Мурманской области пресечена противоправная деятельность преступной группы, в руках которой было оружие, боеприпасы и отравляющие вещества

В результате реализации комплекса оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками УФСБ России по Мурманской области пресечена противоправная деятельность преступной группы, состоящей из троих жителей г.Мурманска, у которых изъято 15 единиц огнестрельного и холодного оружия, свыше 600 боеприпасов, предмет с признаками основной части взрывного устройства, а также ампулы предположительно с боевым отравляющим веществом.

Следственным отделом УФСБ России по Мурманской области возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 222 УК РФ (незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов).

В настоящее время в рамках возбужденного уголовного дела продолжаются оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия.