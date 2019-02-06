Мурманская область. Арктика06.02.19 18:02
В Мурманской области при прояснениях температура воздуха будет опускаться до -28-33°
Как сообщает Мурманское УГМС, Кольский полуостров находится под влиянием циклона, смещающегося с районов Карелии на юго-запад Баренцева моря. В этот период в нашем регионе ожидается небольшое повышение температуры воздуха, но при прояснениях сохранятся морозы.
Завтра, 7 февраля, в Мурманской области будет облачная с прояснениями погода. Местами небольшой снег, изморозь. Ветер юго-западный умеренный. Температура воздуха ночью -20-25°, при прояснениях -28-33°, днём -15-20°, при прояснениях до -27°. Гололедица.
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