В Мурманской области при прояснениях температура воздуха опустится до -18-23°

Как сообщает Мурманское УГМС, 5-6 декабря Кольский полуостров будет находиться в малоградиентном барическом поле пониженного атмосферного давления. По Мурманской области ожидается местами небольшой снег, преобладающая температура воздуха -8-13°, при прояснениях в отдельных районах понижение до -18-23°.

Завтра в Мурманской области будет облачная с прояснениями погода. Местами небольшой снег. Ветер юго-западный умеренный. Температура воздуха -8-13º, при прояснениях -18-23°. Гололедица.