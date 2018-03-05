В Мурманской области при прояснениях температура воздуха опустится до -25-30°

Как сообщает Мурманское УГМС, 6-7 марта Кольский полуостров будет находиться в малоградиентном барическом поле. По Мурманской области ожидается местами небольшой снег, преобладающая температура воздуха ночью -15-20° при прояснениях -25-30°, днём -10-15°, в отдельных районах -17-22°.

Завтра в Мурманской области будет переменная облачность. Местами небольшой снег. Ветер западный слабый. Температура воздуха ночью -14-19°, при прояснениях -24-29°, днём -9-14°, в центральных районах -15-20°. Гололедица.