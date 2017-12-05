В Мурманской области при прояснениях температура воздуха опустится до -26°

Как сообщает Мурманское УГМС, Кольский полуостров находится в малоградиентном барическом поле пониженного атмосферного давления. По Мурманской области ожидается местами небольшой снег, при прояснениях в отдельных районах понижение до -26°.

Завтра в Мурманской области будет облачная с прояснениями погода. Местами небольшой снег, туман, изморозь. Ветер юго-западный, слабый. Температура воздуха -11-16º, при прояснениях -21-26°, на востоке -7-12° в течение суток. Гололедица.