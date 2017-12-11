В этом году в Мурманской области принят комплекс дополнительных мер социальной поддержки молодых семей, направленный на рождение в таких семьях первенцев. В их числе – меры по сохранению здоровья женщин и детей, расширению возможностей для трудоустройства молодых женщин, организация дошкольного образования и финансовая поддержка молодых семей, рассказала губернатор Марина Ковтун в докладе об итогах 2017 года и задачах на 2018 год.

Так, введено новое ежемесячное пособие молодым мамам при рождении первого ребенка до достижения им возраста полутора лет. Выплаты этих пособий в сумме 14 тысяч рублей планируется начать с июля будущего года. Право на них получат женщины в возрасте до 26 лет в отношении детей, родившихся в период с 1 июля 2018 года по 31 декабря 2019 года. Соответствующий законопроект принят областной Думой в первом чтении.

«Уверена, что эти меры, в совокупности с демографическими инициативами Президента, станут стимулом для пополнения молодых семей», – сказала Марина Ковтун.

Напомним, с 2018 года в России начнётся Десятилетие детства, вопросы поддержки материнства и детства выйдут на первый план.