В Мурманской области пришло дождливое лето

Как сообщает Мурманское УГМС, Кольский полуостров находится под влиянием многоцентровой циклонической депрессии, расположенной над Норвежским морем и Скандинавией и, связанных с ней, атмосферных фронтов. В этот период в нашем регионе ожидается тёплая с дождями погода.

Завтра, 7 июня, будет переменная облачность. Местами дождь. Ветер ночью северо-западный, днём юго-восточный умеренный. Температура воздуха ночью +6+11°, днём +17+22°, в центральных районах до +27°.