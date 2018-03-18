В Мурманской области приступили к работе 596 избирательных участков

Как сообщает Мурманская областная избирательная комиссия, 18 марта в нашем регионе в полном составе приступили к работе 596 избирательных участков. Число избирателей, внесённых в списке – 589457. Больше всего избирательных участков работает в Мурманске – 304, а вот в Островинской ТИК – всего сформировано два участка для 1211 избирателей.

Напомним, сегодня северянам придётся выбрать Президента России, а в девяти населённых пунктах региона принять участие в рейтинговом голосовании по дизайн- проектам «Формирование комфортной городской среды». Например, в Мурманске на этапе предварительного отбора мурманчанами были определены 19 общественных территорий. Сегодня горожанам предстоит выбрать, какие из них будут благоустроены в первую очередь. Проекты, получившие максимальную народную поддержку, начнут реализовываться уже в 2018 году.

Как сообщила Елизавета Евсюкова, заместитель председателя избирательной комиссии Мурманской области, для 18-летних избирателей, которые впервые будут участвовать выборах Президента РФ, приготовили памятные подарки, например, флешками или обложками под паспорт, оформленными под избирательную кампанию-2018 года. Ожидается, что на участки сегодня придут около трёх тысяч северян, отметивших недавно совершеннолетие.

Елизавета Евсюкова отметила, что в этом году было обеспечено беспрецедентное информирование избирателей, активно применялись различные методы агитации, поэтому работники избирательных участков надеются на то, что молодёжь примет активное участие в голосовании, выполнит свой гражданский долг.