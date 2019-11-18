В Мурманской области прививочная кампания будет продолжаться до 1 декабря

По данным на 15 ноября, вакцинацию против сезонного гриппа в Мурманской области прошли 303916 человек, что составляет 45,1% населения региона при рекомендуемом охвате 45%. Это на 25 тысяч человек больше, чем за кампанию 2018 года, в котором рекомендуемый охват составлял 40%.

Как доложил в рамках оперативного совещания в правительстве области глава регионального Минздрава Дмитрий Панычев, подъём заболеваемости в России пока не начался, медики прогнозируют его старт на конец декабря. Тем не менее, профилактические меры принимаются заблаговременно, и главная из них – иммунизация. Вирус гриппа мутирует ежегодно, поэтому и вакцинацию следует проводить раз в год.

Обязательной вакцинации против сезонного гриппа подлежат дети с 6 месяцев, учащиеся и студенты; взрослые, работающие по отдельным профессиям и должностям (работники медицинских и образовательных организаций, транспорта, коммунальной сферы); беременные женщины; взрослые старше 60 лет; лица, подлежащие призыву на военную службу; лица с хроническими заболеваниями, в том числе с заболеваниями легких, сердечно-сосудистыми заболеваниями, метаболическими нарушениями и ожирением, так называемые «группы риска» по развитию тяжелых форм заболевания и осложнений гриппа.

Министр здравоохранения Мурманской области подчеркнул, что прививки безопасны, абсолютных противопоказаний к применению современных вакцин крайне мало, в частности это возраст до 6 месяцев, аллергия на куриный белок и другие компоненты вакцины.

Для эффективного предупреждения эпидемии гриппа необходимо иммунизировать как минимум 45% населения. В Мурманской области этот показатель уже достигнут – на данный момент привито более 303 тыс. человек. Показатель достигнут благодаря своевременно организованной работе по проведению вакцинации против сезонного гриппа и информирования населения: до середины октября функционировали передвижные пункты вакцинации у крупных торговых центров, прививочные бригады выходили в организации, на предприятия, призывной пункт военкомата.

Прививочная кампания будет продолжаться до 1 декабря. Сделать прививки можно в поликлиниках по месту жительства, причём чем раньше, тем лучше, поскольку иммунитет против гриппа у человека вырабатывается в течение 3-4 недель.