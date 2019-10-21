В Мурманской области проблемным полем остаётся смертность от сердечно-сосудистых заболеваний

Национальные проекты в Мурманской области в целом реализуются неплохо, отставание от сроков по отдельным объектам сокращается. О реализации нацпроектов в регионе в ходе оперативного совещания в областном правительстве сегодня доложила врио заместителя губернатора Оксана Демченко.

Так, Мурманская область находится в числе передовиков в реализации нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». На сегодняшний день все запланированные физические объёмы работ по проекту в регионе уже выполнены. Благодаря этому область получит дополнительное финансирование – почти полмиллиарда рублей.

Более половины показателей – 29 из 56 – достигнуты по нацпроекту «Здравоохранение». Проблемным полем остаётся смертность от сердечно-сосудистых заболеваний. В связи с этим Оксана Демченко указала на необходимость широкой профилактической и разъяснительной работы с населением – людям, находящимся в зоне риска, нужно уметь вовремя распознавать опасные симптомы, требующие немедленного обращения за медицинской помощью.

В рамках нацпроекта «Демография» 729 семей в Мурманской области уже получили ежемесячную выплату в связи с рождением первенца, общая сумма выплат – более 180 млн рублей. До конца года запланировано охватить этой выплатой более 700 семей. По выплатам на рождение третьего и последующих детей плановые показатели в регионе перевыполнены – многодетным семьям выплачено более 500 млн рублей.

В тестовом режиме заработал новый проект – доставка пожилых людей из сельской местности в медицинские учреждения. Пока для этих целей приобретён один автобус, в ближайшее время будут закуплены ещё два.

Успешно идёт реализация в Заполярье нацпроекта «Культура». 27 октября откроется ещё один виртуальный концертный зал, на этот раз в Кандалакше. Подходит к концу реконструкция здания областного театра кукол, первый спектакль на новой сцене, как и планировалось, будет дан в середине декабря.

В рамках нацпроекта «Образование» школы в Краснощелье и Лувеньге получили новые спортплощадки.

Сокращается отставание от сроков сдачи ряда объектов по нацпроектам «Демография», «Образование», «Жильё и городская среда». Это детские сады в Североморске, Печенге и ЗАТО Александровск, школа в Североморске, физкультурно-оздоровительный комплекс в Полярных Зорях, дворовые территории в Мурманске. Основная причина отставания – нарушение сроков исполнения работ подрядчиками и позднее проведение конкурсов на подряды. Несмотря на это до конца года объекты должны быть сданы в эксплуатацию.

Губернатор Мурманской области отметил, что все потенциальные подрядчики на проведение работ в рамках нацпроектов должны проходить проверку своей надёжности и способности справиться с поставленными задачами. Кроме того, глава региона сообщил, что на областном уровне принято решение увеличить финансирование благоустройства городской среды, при этом муниципальные проекты развития общественных пространств будут проходить приёмку областного правительства.

«Динамика реализации нацпроектов в регионе положительная. На особом контроле должны быть объекты, которые в этом году сдаются, и чёткое соблюдение договоров по объектам, запланированным на следующий период. Успешное выполнение нацпроектов позволяет привлечь в область дополнительные ресурсы. Это мотивация для всех нас – делать всё чётко, быстро, быть передовыми, чтобы ещё больше сделать в области», – подчеркнул Андрей Чибис.